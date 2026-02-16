Haberler

Samsun'da motosikletin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki yaya, hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi mevkisinde dün yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki Y.Ş. Bafra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İlçede 16 Şubat'ta Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi mevkisinde, A.K. (24) idaresindeki 06 DYZ 399 plakalı motosiklet, camiden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Y.Ş'ye çarpmış, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.Ş. ile motosiklet sürücüsü yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu

Dünyaca ünlü ismin İsrail için söylediklerine bakar mısınız
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama