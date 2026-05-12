Samsun'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Atakum ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu A.D. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
A.D. yönetimindeki 55 ARZ 770 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Atakent Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek