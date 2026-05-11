Samsun'da Minibüsten İnen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde minibüsten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hatun Kabadayı (50), hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. M.M.G. kontrolündeki sol şeritte ilerleyen otomobil, minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Kabadayı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Harun Kabadayı'nın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Otomobil sürücüsü M.M.G. ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı