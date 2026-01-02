Haberler

Samsun'da zincirleme kaza; 6 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs, kamyon ve TIR çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde minibüs, kamyon ve TIR'ın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bilal K.'nin kullandığı 55 SK 828 plakalı minibüs, Abdullah K. yönetimindeki 06 DN 5513 plakalı kamyon ve Mehmet A.'nın kullandığı 31 AFR 310 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, minibüsteki yolcular E.G., E.A., D.B. ve G.H.D., kamyondaki İ.D. ve TIR şoförü Mehmet A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın şoförü Mehmet A., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

