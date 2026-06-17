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Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

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Samsun'da tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ruhsatsız silahlar, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen mali suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

"Tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik adli planlı ve projeli soruşturma kapsamında Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, ruhsatsız tabanca ve otomatik tüfek, 3 senet ile suç faaliyetlerine ilişkin kayıtların bulunduğu değerlendirilen ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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