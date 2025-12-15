Haberler

Samsun'da seyir halinde alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Kavak ilçesinde seyir halindeki lüks bir otomobilin yanması sonucu araç kullanılamaz duruma geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Samsun'un Kavak ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde seyreden lüks otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

