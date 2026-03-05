Haberler

Samsun'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı


Samsun'un Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde hırsızlık yapan iki şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen 150 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahiplerine geri verildi.

Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, Ordu'dan geldikleri belirlenen şüpheliler D.G. (33) ve E.G'yi (43) Çarşamba ilçesinde yakaladı.

Zanlılar gözaltına alındı, ele geçirilen altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
