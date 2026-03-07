Haberler

Samsun'da kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasıyla görüntülendi

Güncelleme:
Samsun'da bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kadın şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin daha önceki suç kayıtlarının 20'yi geçtiği öğrenildi.

Samsun'da bir kadın şüphelinin kuyumcudan hırsızlık yapması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince, İlkadım ilçesindeki bir kuyumcu ile Canik ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu, Ordu'dan geldikleri belirlenen kadın şüpheli D.G. ile E.G. (43) Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler D.G. ve E.G'nin, iş yerinden hırsızlık suçundan 20'şer suç kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kadın zanlı D.G'nin, İlkadım ilçesindeki kuyumcudan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, kuyumcuya müşteri gibi gelen D.G'nin altın küpeleri incelemeye başlaması, görevli başka ürünlere yöneldiği anda 2 küpeyi alıp diğer elindeki cep telefonunun altına saklaması, ardından bir süre telefonla görüşüp küpeleri denedikten sonra satın almaktan vazgeçtiğini söyleyerek kuyumcudan ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek
