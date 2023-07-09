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Samsun'da Kına Gecesinde Av Tüfeği Patlaması: 1'i Çocuk, 3 Kişi Yaralandı

Samsun'da Kına Gecesinde Av Tüfeği Patlaması: 1'i Çocuk, 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Asarcık ilçesinde kına gecesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde kına gecesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kına gecesi sırasında A.O'nun (28) havaya ateş ettiği ruhsatsız av tüfeği tutukluk yaptı.

A.O'nun tüfekle uğraştığı sırada içerisindeki ses fişeğinin patlaması sonucu O.O, (35) U.K. (27) ve E.H. (12) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan A.O'nun ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Güncel

Gündoğdu Asarcık Samsun Güncel Haberler

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