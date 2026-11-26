Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü polis ekiplerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan cezaları bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay, 2 yıl ve 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (24), B.Ç. (33), Z.B. (35) ve S.C'yi (33) yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA