3 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı
Samsun'un Canik ilçesinde 3 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Türkan Yener, Mert Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Jandarma, AFAD ve NEZİR ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu ulaşılan Yener'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Türkan Yener'in kaybolduğu bilgisi, ailesi tarafından jandarmaya bildirildi. Jandarma, AFAD ve NEZİR ekipleri, Yener'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, bugün saat 10.00 sıralarında bir kişinin Mert Irmağı içerisinde hareketsiz yattığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendirip, bölgeye giden ekipler, 4 saatlik çalışmayla Yener'in cansız bedenine ulaştı. İnceleme sonrası Yener'in cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Yeter'in kesin ölümü nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.