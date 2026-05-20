Haberler

3 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı

3 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde 3 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Türkan Yener, Mert Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Jandarma, AFAD ve NEZİR ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu ulaşılan Yener'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 3 gün önce kaybolan Türkan Yener'in (85) ırmak yatağında cansız bedeni bulundu.

Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Türkan Yener'in kaybolduğu bilgisi, ailesi tarafından jandarmaya bildirildi. Jandarma, AFAD ve NEZİR ekipleri, Yener'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, bugün saat 10.00 sıralarında bir kişinin Mert Irmağı içerisinde hareketsiz yattığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendirip, bölgeye giden ekipler, 4 saatlik çalışmayla Yener'in cansız bedenine ulaştı. İnceleme sonrası Yener'in cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Yeter'in kesin ölümü nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Maymunla öpüşmek başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama
46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti

46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici