Samsun'da Kavga: Otomobille Geçilen Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada otomobille üzerinden geçilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, akraba olan U.Y. (32), M.Y. (35) ve A.G. (48) ile Mehmet Kalay (39) ve İ.K. (37) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Büyüyen kavga sırasında U.Y, kullandığı otomobille Kalay'ın üzerinden iki kez geçerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kalay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.