Samsun'da 16 ilçede eğitime kar engeli

Güncelleme:
Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ayvacık ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verilirken, 15 ilçede taşımalı eğitim kapsamında olan öğrenciler izinli sayılacak.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1 ilçede eğitime ara verildi, 15 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda öğrenim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ayvacık ilçesindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, 19 Mayıs, Asarcık, Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitim yapılmayacağı, bu öğrencilerin izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

