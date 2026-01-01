Haberler

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Meteoroloji uyarısı doğrultusunda ulaşımda aksama olabileceği belirtilerek, hamileler, engelliler ve çocuğu kreşe giden annelere idari izin verileceği açıklandı.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre il genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında buzlanma, don, sis ve pus meydana geleceği, buna bağlı olarak ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor

Yeni dönem bu sabah başladı! Kartını takan bu mesajla karşılaşıyor
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü