Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre il genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında buzlanma, don, sis ve pus meydana geleceği, buna bağlı olarak ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.