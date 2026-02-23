Haberler

Samsun'da kantara girmeyen çekiciye 48 bin 70 lira ceza verildi

Samsun'da trafik denetimi sırasında, kantara girmeden ilerleyen bir çekiciye 48 bin 70 lira para cezası kesildi.

Samsun'da kantara girmeden ilerlediği belirlenen çekiciye 48 bin 70 lira para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kavak Tekeli Denetim İstasyonu görevlilerinin, plakası kapalı kırmızı renkli çekicinin gri brandalı yarı römork ile kantara girmeden Samsun istikametine seyrettiği yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu aracı Çakallı mevkisinde durdurdu.

Aracın sürücüsüne, denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması, yetki belgesi olmadan taşımacılık yapmak ve muayenesiz araç kullanmak gerekçeleriyle işlem yapıldı.

Kantar görevlileri ve trafik ekiplerince kantara girmeden ilerlediği belirlenen çekiciye 48 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
