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Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'da kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ulutürk idaresindeki 34 EA 7090 plakalı kamyonet, Cebrail Avşar yönetimindeki 07 BED 294 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Ayten Çam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik illçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ulutürk idaresindeki 34 EA 7090 i kamyonet, Cebrail Avşar yönetimindeki 07 BED 294 plakalı otomobil ile çarpıştı Kazada yaralanan Ayten Çam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

Samsun Canik Güncel Haberler

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