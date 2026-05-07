Samsun'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 K 3209 plakalı kamyonet, Yüksekyayla Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.B. olay yerinde hayatını kaybetti, A.Ş. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
