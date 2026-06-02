Kamyon ile kamyonet çarpıştı; 5 yaralı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Cemaller Caddesi ile 7212'nci Cadde'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Mobilya ustası Ercan Ö.'nün (23) kullandığı 24 BM 890 plakalı kamyon ile Basri C. (63) yönetimindeki 55 JP 734 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet, boş arazide sürüklendi. Kazada, sürücüler ile kamyondaki mobilya ustaları Halil Ertaç Ö. (28), Ali M. (42) ve Hakan K. (47), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı