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Polisten saklanmak için girmeye çalıştığı bacaya sıkışan firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde 3 gün önce cezaevinden kaçan hükümlü polis ekipleri tarafından başlatılan operasyonla yakalandı. Polisten kaçmak için çıktığı çatıda bacaya saklanmaya çalışırken sıkışan hükümlü cezaevine teslim edildi. Kaçış anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 3 gün önce cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı evin bacasından çatıya çıkarken yakalandı.

3 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN KAÇTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.O.K.'nin (24), 3 gün önce cezaevinden kaçtığı bilgisi üzerine yakalanması içingeniş çaplı bir operasyon başlattı.

POLİSLERİ GÖRÜP BACANIN İÇİNDEN ÇATIYA ÇIKTI

Şüphelinin Canik ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, bulunduğu evi sardı. Polisleri görüp korkan hükümlü, bacanın içinden çatıya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

İlhan Vatansever:

cezaevinden nasıl kaçtı ya?

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