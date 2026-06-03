Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigara, sentetik hap ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 1540 doldurulmuş makaron, ?100 paket ısıtmalı sigara çubuğu, ?62 paket gümrük kaçağı sigara, ?26 sentetik ecza hapı, ?7 elektronik sigara ile ?3 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek