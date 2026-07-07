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Samsun'da 150 kilogram kaçak avlanan midye ele geçirildi

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Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlanan 150 kilogram midye ele geçirildi. Sürücüye 47 bin 397 lira ceza kesilirken midyeler denize geri bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 150 kilogram midye ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Deniz Limanı Şubesi ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen denetimde park halindeki bir kamyonette yaptıkları kontrolde 150 kilogram midye ele geçirdi.

Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini nakleden araç sürücüsüne 47 bin 397 lira idari para cezası uygulandı, yasa dışı yollarla toplandığı belirlenen midyeler ise denize geri bırakıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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