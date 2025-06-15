Samsun'da İşitme Engelliler Film Festivali Düzenlendi

Samsun'da Türk İşaret Dili Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla "İşitme Engelliler Film Festivali" yapıldı.

Samsun Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İşitme Engelliler Topluluğunca düzenlenen programda, işitme engelli oyuncuların rol aldığı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan "İşte Babam" filmi 400 işitme engelliyle buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk İşaret Dili Bayramı'nı Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Babalar Günü'yle birlikte bu programı düzenlediklerini söyledi.

İşitme engellilerle birlikte daha güçlü olduklarını belirten Çakır, "İçinizdeki sessizliği duyurmak için buradayız. Bizler sizin sesinizi duyuyoruz. Sesinizin daha gür çıkabilmesi için elimizden geleni Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız ve yanınızda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün de çok anlamlı bir günde bir araya geldiklerini, bundan mutluluk duyduklarını ve işitme engellilerin her zaman yanlarında yer aldıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından izleyicinin beğenisine sunulan "İşte Babam" filmi ilgi gördü.