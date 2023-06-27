Samsun'da İnşaat İşçisi Düştü: Ağır Yaralı
Güncel Haberler
Samsun'un Bafra ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Bilal Yüksel (40), ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
SAMSUN'un Bafra ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Bilal Yüksel (40), ağır yaralandı.
Olay, Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Bilal Yüksel, inşaatın ikinci katında çalışırken dengesini kaybederek düştü. Yüksel'in çalışma arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Yüksel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Güncel