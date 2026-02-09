Haberler

Aynı gün, aynı sokaktaki 2 eve hırsızlık için giren şüpheli yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde aynı sokakta iki evden toplam 94 bin lira değerinde eşya çalan şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk hırsızlık olayında 64 bin lira değerinde eşyalar çalınırken, ikinci olayda 30 bin lira değerinde malzeme alındı.

Tekkeköy'de yaşayan M.D., Aşağı Çinik Mahallesi 561'inci Sokak'taki konteyner evine, dün saat 11.30 sıralarında geldiğinde, kilitli kapının zorlanarak açıldığını, 2 ağaç motoru, 1 spiral, 1 şarjlı matkap, 300 metre kablo ve 1 demir balyozunun çalındığını belirterek, ihbarda bulundu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değeri 64 bin lira olan eşyaları çalan şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti. M.Ö.'nin aynı gün saat 18.00 sıralarında aynı sokaktaki A.Y.'ye ait evin demir korkulukları söküp, camını kırdıktan sonra 15 bin lira değerinde su motoru ile 15 bin lira değerinde kabloyu da çaldığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
