Samsun-Aynı gün, aynı sokaktaki 2 eve hırsızlık için giren şüpheli yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, aynı gün içinde iki evden toplam 94 bin lira değerinde eşya çalan şüpheli M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan eşyalar ele geçirildi.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde aynı gün içinde, aynı sokaktaki 2 evden 94 bin lira değerinde eşya çalan şüpheli, gözaltına alındı.

Tekkeköy'de yaşayan M.D., Aşağı Çinik Mahallesi 561'inci Sokak'taki konteyner evine, dün saat 11.30 sıralarında geldiğinde, kilitli kapının zorlanarak açıldığını, 2 ağaç motoru, 1 spiral, 1 şarjlı matkap, 300 metre kablo ve 1 demir balyozunun çalındığını belirterek, ihbarda bulundu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değeri 64 bin lira olan eşyaları çalan şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti. M.Ö.'nin aynı gün saat 18.00 sıralarında aynı sokaktaki A.Y.'ye ait evin demir korkulukları söküp, camını kırdıktan sonra 15 bin lira değerinde su motoru ile 15 bin lira değerinde kabloyu da çaldığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
