Samsun'da kapanan mahalle yolu yapılan çalışma ile ulaşıma açıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde sağanak yağış sonucu oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Mert Mahallesi yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca Şeyhresul Mahallesi'nde bir evi su bastı.

İlçeye bağlı Mert Mahallesi'nde aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri çalışma sonucu yolda yeniden ulaşımı sağladı.

Öte yandan sağanak nedeniyle Şeyhresul Mahallesi Kopuzlu Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı.

Vatandaşlar, evlerine su girmemesi için kapılarının önünde biriken çamur ve suyu temizledi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
