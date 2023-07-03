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Samsun'da Havaya Ateş Açan Kişi Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü

Samsun'da Havaya Ateş Açan Kişi Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü

Güncel Haberler

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan olayda, havaya ateş açan Murat Gökay ile tartışan Yaşar Işıtan, Gökay'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Işıtan tutuklandı.

-SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde Yaşar Işıtan (35), havaya ateş açtığı için tepki gösterdiği, ardından dükkanına gelip, kendisini darbeden Murat Gökay'ı (53) bıçaklayarak öldürdü.

?Kurban Bayramı'nın ilk günü havaya silahla ateş açtığı iddia edilen Murat Gökay, kendisine tepki gösteren Yaşar Işıtan ile tartıştı. Bu tartışmanın ardından Gökay, dün akşam yanına T.G. ile K.Y.'yi alarak Işıtan'ın dükkanına gitti. Burada darbedilen Işıtan, masadaki bıçağı alarak Gökay'ı karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Gökay, kurtarılamadı. Polis, Işıtan ile T.G. ile K.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası T.G. ve K.Y. serbest bırakıldı, Yaşar Işıtan ise tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

Tekkeköy Güncel Haberler

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