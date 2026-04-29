Haberler

Samsun'da hastane inşaatında üzerine demir plaka düşen işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da hastane inşaatında demir plakanın başına isabet ettiği işçi yaşamını yitirdi.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde hastane inşaatının asansör boşluğunda çalışan Salih Koca'ya (50) çatı katından düşen demir plaka isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Kaynak: AA / Veysel Altun
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Görüntü İstanbul'dan! Yüzlerce aracın tek bir ortak özelliği var
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı belli gibi

İşte Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı