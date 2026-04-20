Samsun'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında C.A.'yı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yunus timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 20 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A.'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak