Samsun'da hakim, savcı ve adliye personeli iftar programında buluştu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen programda hakim, savcı ve adliye personeli birlikte iftar yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Mesai Kardeşliği İftar Programı"ndaki konuşmasında, mesai kardeşi olarak aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğinin altını çizen Kılıç, "Hepimiz adaletin tecellisi için çalışıyoruz. Aynı amaca hizmet ediyoruz. Bugün burada bu mesai kardeşliğini pekiştirmek amacıyla birlikte iftar açacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, Adalet Bakanımız Akın Gürlek başta olmak üzere adalet teşkilatımıza ve tüm çalışanlara güç kuvvet versin." dedi.

Program, iftarın ardından dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
