Haberler

Samsun'da 13 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 13 gümrük kaçağı otomobil motorunu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
