Samsun'da "Gaza Anlayışı ve Gazilik" konferansı düzenlendi

Samsun'da 3713 Terörle Mücadele Kahramanları Derneğince düzenlenen "Gaza Anlayışı ve Gazilik" konulu konferans gerçekleştirildi.

Samsun Anadolu Lisesinde şair-yazar Gökhan Serter'in konuşmacı olduğu programa, dernek bölge ve il temsilcileri, gaziler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş, Okul Müdürü Ender Aygün ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan 3713 Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkanı Okan Özalp, gazilerin vatanın birliği ve bütünlüğü için fedakarlık yapan "yaşayan tarih" olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye ideali yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin bir yansımasıdır." dedi.

Konuşmacı Serter ise gaza ve gazilik kavramlarının yalnızca savaşla sınırlı olmadığını ifade ederek, bu kavramların vatan sevgisi, istiklal mücadelesi ve toplumsal dayanışmayı temsil ettiğini söyledi.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş tarafından, Dernek Başkanı Okan Özalp'e "Samsun Atatürk Anıtı rölyef tablo" takdim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
