Samsun'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyon, 'Fuhşa teşvik' ve 'Fuhuş için yer sağlama' suçlarına yönelik gerçekleştirildi.

SAMSUN'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Aralık'ta Atakum ilçesinde 'Fuhşa teşvik, aracılık etme' ile 'Fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 2 notebook, 5 not defteri, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 mini kamera ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

