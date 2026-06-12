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Samsun'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, polis baskınlarına karşı telsiz kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve polis baskınlarına karşı telsizle iletişim kurdukları belirlenen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran'da Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Olaya ilişkin G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25), 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer ile imkan sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Dosya kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek kişilerin tespit edildiği öğrenildi. Aramalarda; 9 el telsizi, cinsel materyal, kadın çalışanların hesap kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 kurusıkı tabanca ve 49 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin, olası polis baskınlarında daha hızlı iletişim kurup, tedbir almak için telsiz kullandıkları belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmine Dilek Çelik:

iyi yakalanmışlar şöyle gözlükleri takıp da şehri temizleseler daha iyi olur

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Haber YorumlarıMuammer Hayri Celik:

yok ya abartmışlar telsiz kullanmışlar diye kaç kişiye operasyon yapıyo adamlar telefon da kullansalar suç mu olucak

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Haber YorumlarıMustafa Kürşat Noyan:

bu dönem ne oluyor ya böyle işler artıyo mu yoksa biz mi daha çok haber alıyo bunu bilmek istiyorum çünkü eskiden böyle şeyler çok duyulmuyordu gibi geliyo bana şimdi her gün bi operasyon var bu konuda devlet ne yapıyo bunu merak ediyorum

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