Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde, silahla tehdit suçundan 18 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç., emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla tehdit" suçundan 18 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi (34) Canik ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
