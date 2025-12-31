Haberler

Tekkeköy'de çıkan ev yangını söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan Nuriye Aslan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs Mahallesi Sinanoğlu Sokak'ta bulunan evde, soba yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Nuriye Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
