Haberler

Samsun'da trafik kazasında eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı

Samsun'da trafik kazasında eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada eski milletvekili Musa Uzunkaya ve 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı.

AK Parti 20, 21 ve 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (75) kullandığı 06 MUK 30 plakalı otomobil ile Ramazan Çakan (35) idaresindeki 42 S 9362 plakalı otomobil, Çakırlar Mahallesi Karakavuk mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Uzunkaya, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Çakan ile yanındaki yolcu Salih Aydın (34) ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Mansur Yavaş detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak