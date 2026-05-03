Samsun'da emniyetten taraftarlara statta yasa dışı bahis uyarısı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Samsunspor–Galatasaray maçında, polis ekiplerince taraftarlara yönelik yasa dışı bahis konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında müsabaka öncesi ve sırasında stadyum çevresinde farklı noktalarda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Ekipler tarafından stadyum çevresi ile seyirci giriş kapılarına "Yasa dışı bahis" ve SİBERAY konulu afişler asıldı.

Stadyuma gelen taraftarlara "Yasa dışı bahis ve SİBERAY" konulu el broşürleri dağıtılırken, tribün girişlerinde de "Yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 bin kişiye ulaşıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
