Samsun'da Elektrik Battaniyesiyle Çıkan Yangın Söndürüldü
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Samsun'da, bir evde elektrik battaniyesinden kaynaklanan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Bakir Sokak'ta İbrahim Kök'e (61) ait 2 katlı binanın üst katındaki evde elektrik battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel