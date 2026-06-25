Haberler

19 Mayıs PMYO'da 380 Polis Adayı Mezun Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAMSUN 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) eğitimlerini tamamlayan 380 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

SAMSUN 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) eğitimlerini tamamlayan 380 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Atakum ilçesindeki 19 Mayıs PMYO yerleşkesinde gerçekleştirilen 23'üncü Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Yardımcısı Vekili ve İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir törende yaptığı konuşmada, tüm mezunları ve ailelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Törende ayrıca dönemlerinde sıralamaya giren Arda Kapı, Can Topçu ve Ulaş Tiker'e plaket takdim edildi. Törene; Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, aileler ve polisler de katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürü Tolga Bostancı, "Değerli aileler, bugün evlatlarınızla gurur duyma gününüz. Onları vatana ve millete hizmet aşkıyla yetiştirip bugünlere ulaştırdınız. Polislik mesleği kutsallığını; insan hayatını, can ve mal güvenliğini, devlet varlığını ve bütünlüğünü korumaktan alır. Bu görev, devletin en önemli, devredilemez ve ertelenemez görevlerindendir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu meslek, kutsallığını uğrunda can vermekten çekinmeyen şehit ve gazilerden almaktadır. Değerli yeni mezun meslektaşlarım, milli mücadelenin başladığı bu şehirden aynı ruh ve azimle çeşitli bölgelere giderek görevlerinize başlayacaksınız. Sizlerin varlığı ve yapacağınız görev, devlet ve millet için çok önemlidir. Doğrudan yana olun, yemininizin her cümlesini aklınızda tutun ve bunlardan asla vazgeçmeyin. Dosta güven, düşmana korku olun. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Törende konuşmaların ardından Atakum İlçe Hafızı tarafından dua edildi. Ardından mezun olan polisler, yeminlerini etti. Ardından da tören yürüyüşü gerçekleştirdiler. Tören yürüyüşünün ardından 23'ten geriye sayarak keplerini atan mezunlar, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdiler. Duygu ve gurur dolu anların birlikte yaşandığı tören, fotoğraf çekimleri ve oyun havası eşliğinde sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Yok böyle kutlama! Son 32'ye kalınca resmen ülkeyi yaktılar

Gelen haber sonrası resmen ülkeyi yaktılar!
Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı

Kürecik'te dikkat çeken değişim! Sessiz sedasız görevi devraldı
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Motokuryenin ölümünde sanığa isyan ettiren ceza

Motokuryenin ölümünde isyan ettiren ceza! İşte bir canın bedeli
Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

Korkulan oldu! Ölümcül virüs Avrupa ülkesinde ilk kez görüldü
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz

Rakamlar paylaşıldı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz