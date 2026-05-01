Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Aydın G'nin (56) kullandığı 61 AJV 794 plakalı tır, Samsun Ordu kara yolu Miliç mevkisinde kontrol çıktı.
Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilen tır, kara yolunu trafiğe kapattı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aracın yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş