Samsun'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Tuncay Genç'in (22) kullandığı 55 NT 495 plakalı kamyonet, Samsun Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi Kazandere mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Savrularak devrilen kamyonet, ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Genç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emre Dilek