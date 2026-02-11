Haberler

Samsun'da bir kişi derede ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki Musa Yarar, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir dere yatağında hareketsiz bulundu. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Yarar'ın cansız bedeni Adli Tıp'a gönderildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki kişi, dere yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Yılanlı Deresi içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, 52 yaşındaki Musa Yarar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Yarar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına götürüldü.

Polis ekipleri, Yarar'ın düştüğü tahmin edilen bölgede içinde etil alkol bulunan pet şişeleri incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
