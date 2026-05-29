İtfaiye eri denize atlayıp kadını kurtardı

Güncelleme:
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde denize atlayıp, kıyıdan 100 metre açılan E.K. isimli kadın, itfaiye eri Şenol Oğuz tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kale Mahallesi'ndeki Tütün İskelesi açıklarında meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen E.K. isimli kadın, iddiaya göre denize atlayıp yaklaşık 100 metre ilerledi. E.K.'nin bağırış ve ağlama seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize giren itfaye eri Şenol Oğuz, kıyıdan 100 metre açıktaki E.K.'yi su üstünde tutup, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Kıyıya çıkarılan E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şenol Oğuz'un denize atlayıp E.K.'yi kurtardığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
