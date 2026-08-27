Haberler

Samsun'da 8 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı.

Vezirköprü ilçesinden Atakum'a gelen S.A. (46), T.K. (41), Y.K. (15), A.K. (22), E.K. (18), N.K. (46), H.K. (48) ile E.K. (18) serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan 8 kişiyi gören vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlardan yardım istedi.

Cankurtaranlar, 8 kişiden 4'ünü sudan baygın halde çıkarttı. 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 4 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Sudan çıkarılan diğer 4 kişi ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Boğulma tehlikesi geçirenlerden 6'sının akraba oldukları belirtildi.

Kaynak: AA
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği dünya devini açıkladı
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Görüntüyü izlemeniz lazım! Mutluluktan uçacak
Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

Galatasaraylıların beklediği açıklama geldi: 5 gün sonra...
Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı

Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı
Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek

Yarın gökyüzüne bakmayı unutmayın! Türkiye'den de izlenebilecek
Sır ölümü aydınlatacak kayıt! Rojin “Hocam” diye hitap ediyordu

Sır ölümü aydınlatacak kayıt! Rojin “Hocam” diye hitap ediyordu
Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da