Samsun’da Denizde Boğulma Tehlikesi: 78 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un Atakum ilçesinde denizde serinlemek isteyen 78 yaşındaki Sinan A., fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ve acil sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sinan A., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde, 1 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Çakırlar Yalı Mahallesi mevkisinde serinlemek için denize giren Sinan A. (78) bir süre sonra yüzdüğü esnada fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılıp Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sinan A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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