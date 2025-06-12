Samsun'da Demir Pano, Öğrencilerin Üzerine Düştü: 5 Yaralı

Samsun'da Demir Pano, Öğrencilerin Üzerine Düştü: 5 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan Bilim Fuarı etkinliğinde sahnedeki demir pano düşerek 5 öğrencinin hafif yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki etkinlikte demir pano sahnedeki öğrencilerin üzerine düştü. Kazada, 5 öğrenci hafif yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Çobanlı İskelesi'nde meydana geldi. Atakum Bilim Fuarı etkinliğinde, sahne arkasındaki demir pano, sahnedeki öğrencilerin üzerine düştü. Fahrettin Ulusoy İlkokulu öğrencilerinden Z.N. (10), E.Ö. (10), E.R. (10), A.E.Ö. (10) ve N.T. (10) hafif yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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