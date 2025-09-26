Samsun'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 29 yaşındaki Irak uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlendi ve şüpheliye ait dijital materyallere el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A.M.M. (29) gözaltına alındı.
Şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel