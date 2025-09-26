Haberler

Samsun'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 29 yaşındaki Irak uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlendi ve şüpheliye ait dijital materyallere el konuldu.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A.M.M. (29) gözaltına alındı.

Şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epilepsi krizi taklidi yaparak dilenen şahıs otobüsten atıldı

Yaptığı hareketi görünce yakasından tutup otobüsten attılar
Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin Aydın'ın babası bakın ne iş yapıyor

Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin'in babası bakın ne iş yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.