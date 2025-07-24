Samsun'da Cami Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Yunus Emre Camisi bahçesinde bir kişinin hareketsiz yatarken bulunması üzerine yapılan incelemede, hayatını kaybettiği anlaşılan 57 yaşındaki Mustafa Aydoğdu'nun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, cami bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi'ne gelen vatandaşlar, bir kişinin bahçede hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Mustafa Aydoğdu (57) olduğu belirlendi.

Aydoğdu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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