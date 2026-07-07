Samsun'da boya deposunda yangın
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir boya deposunda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, soğutma çalışmaları sürüyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Samsun'un Tekkeköy ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki bir boya deposunda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekipler, soğutma çalışmasına sürdürürken, depo dron ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı